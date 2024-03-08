Российские артиллеристы, использующие самоходный миномет «Тюльпан» громят самые надежные укрепления противника и вносят огромный вклад в уничтожении техники и ликвидацию живой силы ВСУ.

240-мм миномет заслуженно считается самым мощным оружием в мире. Но с появлением у противника большого количества БПЛА со сбросом взрывных устройств и барражирующих боеприпасов возникла необходимость в его дополнительной защите.

Именно по этой причине был разработан специальный козырек, состоящий из двух частей. Такая конструкция обусловлена особенностями самоходного миномета. Защитный элемент отражает атаки БПЛА и принимает на себя удары после сброса взрывных устройств. Одновременно с этим он не создает помех для подъема оружия.

Сейчас самоходки 2С4 способны точно поражать цели противника с расстояния 9,5 км благодаря использованию корректируемых боезарядов 1К113 «Смельчак».