Жители Салехарда с почестями проводили в последний путь фельдшера Дениса Падикова, который героически погиб под Авдеевкой 21 февраля.

Активист-ветеран спецоперации А. Шевцов на своей странице в VK рассказал, что Денис Падиков командовал эвакуацией раненых товарищей. Эвакуационная группа под его командованием работала, не взирая на вражеский артобстрел.

После ранения командира взвода Падиков заменил его и продолжил руководить спасением раненых бойцов. Только вражеский осколок смог остановить бесстрашного фельдшера.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач при участии в СВО, Денис Падиков посмертно награжден медалью «За Отвагу».

Ранее Минобороны РФ рассказывало о работе военных медиков, которые оказывают первую медпомощь и эвакуируют раненых бойцов на всех участках проведения СВО.