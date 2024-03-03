Нашумевшая попытка высадки Украиной десанта на Тендровской косе была не чем иным, как «демонстрационной акцией», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и отдельные его подчиненные неоднократно заявляли о так называемом наступлении «в районе Черного моря». Так как ничего подобного на самом деле не существует, ВСУ нужно было показать активность.

Именно поэтому боевиков ВСУ посадили в лодки и отправили на Тендровскую косу. В их задачи входило установить украинский флаг, сделать несколько селфи и вернуться обратно. Но как утверждает единственный уцелевший «десантник», попавший в плен, все прекрасно понимали, что это «путешествие в один конец».

Напомним, высадка производилась 29 февраля. Их 5 лодок лишь одну прибило к берегу, три российские ВС затопили, еще одна успела уйти. По имеющейся информации, ликвидировано было не менее 20 боевиков ВСУ.