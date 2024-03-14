Вечером 14 марта российские военкоры сообщили о потоке движущихся от российских границ машин скорой и гражданских автомобилей. На них эвакуируют тяжелораненых диверсантов, которым киевский режим приказал прорваться на территорию Курской и Белгородской области.

На аэродромах Харькова и Сум наблюдается повышенная активность, пишет тг-канал «Операция Z». Туда от российских границ свозят боевиков с тяжелыми ранениями. На вертолетах, в том числе французской Super Puma, изувеченных элитных диверсантов доставляют в военные госпитали. Основной поток «трехсотых» идет в Днепропетровский госпиталь Мечникова.

Сообщается также, что в Харькове третьи сутки волонтеры и активисты сдают кровь для помощи боевикам, получившим тяжелые увечья на границе с РФ. Как пишет тг-канал, киевский режим не щадит не только военную технику, танки, БМП Брэдли, но и собственных солдат.