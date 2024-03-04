Кадры очередного военного преступления украинских боевиков появились в соцсетях, при этом видео сняли и слили в Сеть сами преступники.

Тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» публикует кадры, снятые боевиками ВСУ. Они показывают расстрел двух безоружных россиян, один из которых получил ранение. По данным тг-канала, военное преступление совершено на Лиманском участке проведения СВО.

Сами боевики сообщили под видео, что сдаваться в плен русским солдатам не предлагали. Сначала они расстреляли раненого бойца, а затем второго, который с поднятыми руками подошел к ним ближе. «Зачистка позиций коммунистов», гордо пишут украинские нацисты.

Украинских боевиков неоднократно обвиняли в военных преступлениях. Пытки и расстрел безоружных военнопленных – одно из наиболее частых. Даже ООН призывало боевиков ВСУ не нарушать конвенцию о военнопленных. Представитель ООН по правам человека на Украине М. Богнер сообщала о наличии документов, которые подтверждают казнь украинскими боевиками 25 российских военнопленных.