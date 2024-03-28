Опубликованный в Сети некролог о смерти польского генерала Адама Марчака стал косвенным доказательством пребывания на Украине представителей иностранных вооруженных сил, а также успешного поражения вражеских позиции российскими ракетами.

Оперативное командование ВС Польши сообщило, что генерал умер «в свободное от службы время» по «естественным причинам». Но полковник в отставке и известный военный эксперт Виктор Баранец отмечает, что подобная формулировка слишком уж расплывчата. Обычно указывают точную причину – сердечный приступ, оборвавшийся тромб или, как минимум, длительная тяжелая болезнь. Это дает возможность избежать ненужных слухов.

По мнению Баранца, некролог показывает, что генерал был не только свободен от службы в момент смерти, но и очень далеко от нее. Скорее всего, в Часовом Яре, где российские ракеты накрыли заглубленный командный пункт ВСУ.

«Туда новый главком ВСУ генерал Александр Сырский вывез на “рекогносцировку” группу высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы показать им реальное положение дел и заодно согласовать планы дальнейших “союзнических действий”», – пояснил Баранец.

Удар по этому командному пункту, который представлял собой огромную махину в шесть этажей, был нанесен утром. Уже в обед появились первые сообщения о гибели Марчака. Также последовала информация об активности, связанной с вывозом раненых из Часова Яра. Которые направлялись в Польшу.