В Бердычах на Авдеевском направлении очередной американский танк «Абрамс» уничтожили дроны-камикадзе «Упырь». Управлял ними оператор с позывным «Бык», рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Героические парни из пехоты смогли дать отпор 60 тонной американской махине, сбили ей гусеницу из РПГ, а на помощь пехоте вылетели два «Упыря», которые поставили точку в этом сражении», — рассказал военкор в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что военнослужащий с позывным «Рассвет» и бойцы группировки войск «Отважные», уничтожившие второй «Абрамс» под Авдеевкой, получат награду от актера Ивана Охлобыстина в размере 10 миллионов рублей.

На данный момент известно уже о трех уничтоженных американских танках. По мнению экспертов, такой «геноцид» бронетехники США серьезно подорвет ее позиции на мировом рынке.