Польские эксперты шокированы тем фактом, что российские ВС наносят противнику одно поражение за другим, несмотря на западную помощь. Издание «Царьград» поясняет, почему так происходит.

Первая из причин – отличные действия командиров ВС РФ, которые грамотно планируют наступательные операции (показательным примером является освобождение Авдеевки), а также готовятся к обороне в отличие от ВСУ.

Вторая причина – современное вооружение российских войск, которое постепенно заменяет устаревшие боевые системы. РФ перевела экономику на военные рельсы и выпускает большое количество высокоточных ракет, беспилотников и другого оружия.

Кроме того, у российских военных имеется мотивация, они верят в победу, так как знают, за что сражаются. Украинцы же попадают на фронт в основном после принудительной мобилизации и не хотят воевать за президента Зеленского.