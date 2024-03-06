Уехавшая из России певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях танец под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка». Своим поступком артистка пытается «подлить масла в огонь» и поиздеваться над россиянами. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

«Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная», – заявил продюсер.

По его словам, Пугачева намеренно выбрала украинскую народную песню, чтобы станцевать под нее, поскольку это очень острая и злободневная тема в настоящий момент. Народные украинские песни не запрещены в России, поскольку они не входят в репертуар скандальных украинских исполнителей. Таким образом певица проверяет реакцию российского общества. Поведение Пугачевой – это издевка над русскими.