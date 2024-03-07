В южной части населенного пункта Работино на Запорожском направлении ВС РФ атаковали опорный пункт противника с применением дрона-камикадзе. Беспилотник справился со своей задачей, уничтожив блиндаж вместе с личным составом ВСУ. Соответствующее видео опубликовал портал RT.

Запись прокомментировал военкор Влад Андрица, сообщив, что в Работине успешно действует 42-я дивизия 58-й армии, которая крушит врага, уничтожая его технику и личный состав.

Напомним, Работино и Вербовое – два населенных пункта, которые ВСУ удалось частично захватить в ходе контрнаступления в прошло году. Сейчас села регулярно переходят из рук в руки, но ВС РФ владеют инициативой и постепенно дожимают противника.

Киев же постепенно уходит в глухую защиту, так как ощущает на себе серьезный натиск российских войск.