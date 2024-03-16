Украине необходимо срочно переходить к переговорам с Москвой, пока не наступил окончательный крах. Причем Запад должен оказать давление на Киев, принудив его к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американское издание Responsible Statecraft.

Журналист Коннор Эколс, публикацию которого представляет РИА Новости, поинтересовался, готов ли Запад к новым вполне вероятным переменам в зоне проведения специальной военной операции, которые окончательно похоронят украинскую армию. Вместе с этим можно ожидать и краха всей Украины, который станет необратимым процессом.

Если США и их союзники не имеют планов на этот случай, они должны настаивать на переговорах.

Россия, по словам обозревателя, производит в разы больше снарядов, чем способен дать Украине Запад, ее мобилизационный ресурс намного больше, чем у Киева, поэтому ВСУ просто не могут победить.