Калужский митрополит Климент заявил, что РПЦ будет изучать опасения, которые высказывают верующие по поводу стремительного развития искусственного интеллекта.

На международной конференции «Бог – человек – мир» Климент заявил, что церковь внимательно проанализирует опасения и проблемы, о которых говорят верующие при обсуждении ИИ. Его стремительное развитие имеет для верующего христианина особенное значение. Все выявленные проблемы будут озвучены властям, чтобы руководство России искало решения, приводит фрагмент выступления калужского митрополита ТАСС.

Климент пояснил, что этические аспекты развития искусственного интеллекта изучает специальная комиссия при Священном синоде. Он признал, что церковь не в силах запретить развитие ИИ, но она должна «возвысить голос» и повлиять на данное явление.