Мэр Ростова-на-Дону Алексей Лонгвиенко на вопрос жительницы обрушившегося дома, что ей делать, ведь у нее не выплачен кредит, а обещанная властями компенсация ничтожно мала. На это городской глава ответил, что она может получить выплату, погасить кредит, а затем взять новый для нового жилья. Видеозапись встречи жильцов обрушившегося дома с городскими властями была опубликована в Телеграм-канале Don Mash.

«Наши выплаты не носят характер улучшения жилищных условий. Наши выплаты носят характер компенсации!», – подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что компенсация за потерянное жилье будет составлять 89 тысяч рублей на квадратный метр. Также городские власти пообещали выплатить 100 тысяч рублей на покупку товаров первой необходимости.

Напомним, вечером 27 января в Ростове-на-Дону произошло обрушение стены пятиэтажного многоквартирного дома. Было эвакуировано 95 человек, которых отправили в пункт временного размещения.