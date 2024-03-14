В Харьковской области активно заработало пророссийское подполье, стремясь помочь ВС РФ быстрее освободить областной центр и Купянск.

Подпольщики устраивают пожары вокруг опорных пунктов боевиков ВСУ и тем самым вынуждают их искать новые позиции для себя. Такими внезапными пожарами они «выкуривают» украинские войска со своей земли.

Так, в одно и то же время неожиданно загорелись окрестности опорников ВСУ в населенных пунктах Подолы, Новоосиново, Куриловка, Петропавловка и Ковшаровка. Боевикам пришлось спешно ретироваться, чтобы не сгореть в пламени. Некоторые из них получили ранения.

Ранее сообщалось, что подпольщики в Харькове и области ограничены в своих действиях из-за повышенной активности спецслужб. Они могут разве что расклеивать листовки и передавать ВС РФ информацию о местоположении военных объектов ВСУ. Сейчас они повысили активность своих действий, выдавливая боевиков из опорных пунктов.