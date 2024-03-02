В зоне проведения специальной военной операции снайпера ВС России ликвидируют особо важные цели и живую силу противника на линии боевого соприкосновения. Снайпер-разведчик с позывным «Шика» рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» историю, как он в одиночку ликвидировал семь украинских военнослужащих за одну ночь на Купянском направлении.

«Они выходили с часу до пяти утра, в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек, как раз семь и было. восьмой уполз. У него было ранение в живот. А буквально на последнем выезде я сделал серию из четырех выстрелов в четыре цели. Где-то с полчаса мой район долбили минометом. Я соответственно не выходил. Это было ночью», – рассказал российский снайпер.

По его словам, за успешно выполненную работу на фронте по ликвидации противника на линии боевого соприкосновения он получил премию в размере 75 тысяч рублей. Разведчик-снайпер «Шика» служит в 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».