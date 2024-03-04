Российский военнослужащий, являющийся старшим группы снайперов, рассказал одну из историй, произошедшую с ним в зоне проведения спецоперации. Историей снайпера с позывным «Палач» опубликовало Министерство обороны РФ.

Как рассказал российский боец, пребывая в зоне боевых действий, он попал под обстрел вражеской артиллерии. Под огнем также оказался и жилой дом, в котором находился маленький ребенок. Девочка получила осколочные ранения, поэтому военнослужащий, без раздумий, взял ребенка и понес его к медикам. По словам «Палача», он даже не заметил, что сам получил достаточно тяжелое ранение.

«Я взял её на руки, несу, а она говорит: “Дядя-спаситель, а у вас кровь”. Я посмотрел и увидел, что весь своей кровью залит», – рассказал военнослужащий.

«Палач» отметил, что как только передал девочку врачам, то сам потерял сознание от большой потери крови. После выздоровления снайпер снова вернулся в зону СВО, хотя мог вернуться домой. По его словам, он хочет достичь Победы любой ценой.