Военный летчик российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев рассказал случай, как ему удалось спасти жизнь своему товарищу во время выполнения боевого задания. Видеозапись с историей российского пилота была опубликована в официальном Телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Пилот Су-35 рассказал, как совершал боевой вылет в зоне проведения спецоперации в ночное время, являясь ведущим командиром самолета. Ведящев заметил, что к борту его ведомого движется украинская ракета ПВО.

Пилот связался со своим ведомым и подсказал, какие ему следует выполнить маневры, чтобы сбить ракету с цели.

«Подсказал ему (ведомому – ред.), он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», – пояснил российский летчик.

Капитан Алексей Ведящев за выполнение боевых задач был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он является заместителем командира эскадрильи. За время выполнения боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции на Украине поразил вражеский вертолет и несколько самолетов.