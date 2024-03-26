В зоне специальной военной операции на Южном направлении операторы беспилотных летательных аппаратов, используя новую тактику, избавляются от боевых украинских дронов легким движением джойстика. На кадры попал момент выполнения боевого задания оператором БПЛА с позывным Яндекс, который смог за считанное мгновение сбить украинский тяжелый дрон, несущий до 10 кг взрывчатого вещества.

По словам российского бойца, в свою смену ему пришлось столкнуться с вражеским беспилотником под названием «Баба-Яга». Боец подчеркнул, что ему за считанные секунды удалось сбить украинский дрон, направляющийся прямо к его позиции.

«Учитывая порывы ветра, я совершил сброс на нее, так удачно получилось, что я попал прямо в цель», – рассказал Яндекс.

По словам бойца, когда он пришел на воинскую службу, то его сразу сказали. Что он будет оператором беспилотного летательного аппарата, так как имеет опыт в подобной сфере. Яндекс выполняет боевые задания в составе эскадрильи «Бессмертный Сталинград». По мере продвижения российских сил в зоне спецоперации эскадрилья также перебазируется на новые направления – ближе к позициям противникам, чтобы облегчить боевую работу своим сослуживцам.