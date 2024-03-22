В украинском интернет-сегменте был опубликован допрос российского офицера, старшего лейтенанта Алексея Колотова, которого украинская сторона не смогла сломить своей пропагандой. Старлей Колотов был взят в плен во время задания по минированию участка на границе в Белгородской области.

Российский офицер вместе с сослуживцами подвергся нападению со стороны украинских боевиков. Автомобиль, в котором находился Колотов, был подбит с помощью гранатомета. Старший лейтенант получил ранения, а его сослуживцы погибли. В результате Алексей Колотов был взят в плен членами украинской ДРГ.

Стоит отметить, что украинские националисты утверждают, что во время попытки прорыва в Белгородскую область они смогли взять в плен 25 российских военнослужащих. Однако доказательств этого ВСУ не предоставили, кроме видео с допросом Колотова.

Несмотря на давление со стороны украинцев, Колотов отвечал на допросе сдержанно. Кроме того, он честно озвучил свою политическую позицию. А по поводу украинской пропаганды об «оккупации» заявил, что не является оккупантом, а является российским военнослужащим.

Также старший лейтенант Колотов отметил, что он желает скорейшего разрешения вооруженного конфликта мирным путем, но это решение, по его словам, должно быть принято высшим руководством.