Боевик ВСУ получил ранение в бою под Новомихайловкой и остался один в окопе. Практически сразу к нему приполз сослуживец и добил своего «побратима». Соответствующее видео, сделанное разведывательным БПЛА, опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Авторы публикации отмечают, что вторым боевиком могли двигать благородные мотивы. Не исключено, что он разглядел слишком тяжелое ранение и просто избавил товарища от мучений. Но так как речь идет о ВСУ, то вполне возможен и второй вариант – боевик просто не хотел эвакуировать сослуживца, тащить его на себе и поэтому банально ликвидировал.

Украинские боевики далеко не в первый раз добивают своих раненых, чему есть множество документальных подтверждений. Так, во время бегства подразделений ВСУ из Авдеевки военнослужащие специально выискивали раненых и делали им контрольный выстрел в голову, чтобы не эвакуировать из города.