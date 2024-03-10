Авторы Телеграм-канал «RT на русском» опубликовали уникальные кадры воздушного бой беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции.

На Южно-Донецком направлении военнослужащие российской армии обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям бойцов ВС России. Бойцы соединения Балтийского флота подняли в небо собственный дрон с тепловизором и совершили воздушный таран.

В результате воздушного столкновения украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен. В результате противнику не удалось совершить сброс гранат на российские позиции, где укрылось семеро военнослужащих ВС РФ.

Напомним, что в ночь на 9 марта над территорией российских регионов средствами противовоздушной обороны ВС Российской Федерации было сбито и подавлено системами РЭБ 47 беспилотников ВСУ. 41 дрон был уничтожен в небе над Ростовской областью, еще один дрон был уничтожен в Белгородской области, два – в Курской и еще три – в Волгоградской области.