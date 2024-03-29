В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появились видеокадры момента уничтожения вражеского дрона российским военнослужащим. Видеозапись авторы поста подписали следующим образом: «Уничтожение FPV-дрона врага очередью из автоматического дробовика».

На представленном видеоряде можно увидеть, как два солдата ВС РФ обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат. Один из военнослужащих достает огнестрельное оружие и прицеливается. После нескольких выстрелов боец обезвреживает вражеский дрон.

Действия российских бойцов были сняты на камеру разведывательного беспилотника. На каком из участков боевых действий произошел этот случай, не сообщается.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о нейтрализации 131 украинского беспилотного летательного аппарата силами противовоздушной обороны. Также было обезврежено 26 снарядов, выпущенных РСЗО американскими HIMARS и чешскими Vаmpire. По данным МО РФ, с момента начала СВО российской армией было обезврежено более 17 тысяч вражеских дронов.