Штурмовик ВС РФ Никита Кудинов рассказал о чудесном спасении бойца с позывным «Тихий». На него сбросил взрывное устройство вражеский беспилотник, но военный выжил, передает «Подмосковье сегодня».

Боец попал под огонь танка и двух минометных расчетов ВСУ. Его призвали сменить позицию, но когда «Тихий» это сделал, оказалось, что он остался без укрытия рядом с кучей артиллерийских снарядов. И как раз в этот момент на то место, где он стоял, прилетела сброшенная с дрона граната.

Раздался взрыв и Кудинов уже подумал, что сослуживец погиб. Но спустя пару секунд «Тихий» появился из облака черного дыма. Позже стало ясно, что боец внезапно провалился с головой в лисью нору, что и помогло ему выжить. Он отделался лишь разорванной от звука взрыва барабанной перепонкой.