Мусульманам, которые участвуют в боевых действиях на Украине, разрешены послабления в священный месяц Рамадан. Им допустимо отклоняться от поста, и это не будет расцениваться как нарушение шариата.

О послаблениях для мусульман-участников СВО сообщил главный муфтий А. Крганов. Он напомнил, что верующие в ежедневных молитвах просят Аллаха о здравии бойцов. С учетом того, в каких тяжелых и экстремальных условиях они находятся, им разрешено пропускать пост. «Это не будет нарушением шариата», – заверил муфтий.

Крганов подчеркнул, что мусульмане в этом году с позитивом вступают в Рамадан и выражают надежду на выполнение поставленных Путиным целей и установление порядка «на окраине страны».