Украинские ВС впервые задействовали в зоне СВО воздушный шар-камикадзе. Телеграм-канал Mash сообщил, что этот своеобразный беспилотник был замаскировать под метеозонд, но российские бойцы разгадали хитрость противника.

Шар-террорист был успешно сбит. При этом выяснилось, что он оснащен GPS-трекером, аккумулятором, взрывным устройством и примитивной системой управления.

Подобные аппараты способны залетать на большую высоту, что не всегда позволяет своевременно их уничтожить. Этим они довольно опасны. Впрочем, минусы у них тоже имеются. Так, самопроизвольные сбросы взрывных устройств могут стать причиной гибели гражданских.

Кроме того, хотя шар и доставляет взрывчатку до нужной точки, сбросить ее точно в цель он способен далеко не всегда.