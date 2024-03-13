Бойцы российской армии осуществили атаку украинской укрепленной позиции в зоне СВО с помощью кроссовых мотоциклов. Известно, что ВС РФ смогли за короткое время добраться до позиций противника и выбить его с занимаемого укрепрайона. В качестве средств передвижения российские военнослужащие использовали кроссовые мотоциклы.

Как рассказал журналистам, источник, знакомый с ситуацией, военнослужащие ВС РФ решили в качестве средства передвижения использовать мотоциклы для мотокросса, так как на них можно было быстро передвигаться по дороге, усеянной многочисленными воронками от артиллерийских ударов.

Видеозапись выполнения российскими бойцами боевого задания с использованием кроссовых мотоциклов была опубликована в новостных Телеграм-каналах. На соответствующих кадрах можно увидеть, как военнослужащие покидают свое укрытие на мотоциклах и очень быстро едут по дороге со следами, свидетельствующими об ожесточенных сражениях.