Военнопленный ВСУ Артем Малик рассказал, что российские военные спасли ему жизнь. Он получил ранение, остался один в поле, где пролежал около трех суток и уже готовился к смерти.

По словам бойца, он шел под дождем и думал о том, что может либо замерзнуть насмерть, либо попасть под обстрел и уже не отделаться только ранением. Через 100-150 шагов он услышал разговор и позвал на помощь.

Оказалось, что обращался он к российским военнослужащим. Они подобрали военнослужащего, отогрели и отвели к врачам, которые оказали квалифицированную медицинскую помощь.

«Спасибо русским докторам, которые помогли мне. Не ожидал, что так будет», — цитирует слова военнопленного ТАСС.

Напомним, многие украинские пленные рассказывают, что их запугивают командиры. Они заявляют, что в российском плену над боевиками издеваются, многих просто расстреливают. Но на деле всегда все оказывается совсем иначе.