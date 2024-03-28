Штурмовики 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» выдавливают остатки украинских подразделений из населенного пункта Новомихайловка, одновременно проводят мероприятия по зачистке. Село имеет для Киева огромное значение, поэтому ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться и наносят удары по позициям ВС РФ из танков и артиллерийских орудий.

Освобождение Новомихайловки даст возможность российским морпехам занять более выгодные позиции под Угледаром, что совершенно не устраивает Киев. ВСУ отбиваются и обстреливают село, но ВС РФ бьют по ним ударными дронами, вынуждая оставить населенный пункт.

Ранее командир взвода с позывным «Белый» назвал еще одну причину, по которой ВСУ не сдают Новомихайловку и продолжают авантюрно биться за практически потерянное село. Все дело в том, что командование шантажирует боевиков, угрожая вырезать родных, если они отступят.