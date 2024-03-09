Российские военные в зоне проведения спецоперации испытывают «дрон-оруженосец», призванный существенно облегчить жизнь бойцам. Он может переводить 50 килограммов груза, а также наделен несколькими другими полезными опциями.

В первоначальном варианте дрон выглядит как обычная тележка, на которую можно сложить оружие и боеприпасы. Кроме того, на него устанавливается дополнительное оборудование и даже вооружение.

Благодаря этому дрон может разминировать территории либо устанавливать мины, штурмовать вражеские позиции, для чего на тележку монтируется ПТУР, вести разведку, а также глушить связь беспилотников противника со станцией радиоэлектронной борьбы.

Сейчас в зоне СВО применяются только опытные образцы, которые будут дорабатываться с учетом пожеланий бойцов и опыта использования в боевых действиях.