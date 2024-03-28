Российские разведчики приморского отряда «Тигр» с помощью дрона-камикадзе уничтожили укрепленную позицию противника в зоне проведения специальной военной операции. Перед бойцами ВС РФ стояло задание по уничтожению месторасположения военной техники ВСУ на одном из участков фронта. О боевой работе российских разведчиков рассказал корреспондент «Известий».

Группа российских военнослужащих отправилась на выполнение боевой задачи на квадроциклах. На этом виде транспорта нашим бойцам удается преодолевать сложные участки дорог в зоне боевых действий, так как он является очень маневренным.

После прибытия в указанное место, разведчики подняли в воздух наблюдательный беспилотный летательный аппарат. Когда камерой была зафиксирована вражеская цель, то на ликвидацию объекта был отправлен дрон-камикадзе. Благодаря слаженной работе российских бойцов, опорный пункт противника вместе с военной техникой был уничтожен.