В Харьковской области расчет автоматического гранатомета АГС-17 отразил атаку вражеских беспилотников. Репортаж непосредственно с позиции опубликовал военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Он пообщался с бойцом с позывным «Рыжий», который добровольно пришел в зону проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

«Если не говорить, что это громкие слова, – это все-таки любовь к Родине. Православный зов, наверное», – сообщил корреспонденту старший наводчик гранатомета.

После этого ВСУ запустили по позициям дрон, однако он не долетел, так как не хватило заряда аккумулятора.

Расчеты АГС-17 не только отбиваются от дронов, но и уничтожают позиции противника, бьют по опорным пунктам, скоплениям живой силы и техники.

«Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 “Пламя” группировки войск “Запад” уничтожили живую силу подразделений ВСУ в замаскированных блиндажах в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», – гласит одно из недавних сообщений Минобороны РФ.