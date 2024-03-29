FPV-беспилотники «Джокер» от «Центра комплексных беспилотных решений» вынудили целую роту украинских военных сложить оружие и сдаться в плен. По словам гендиректора ЦКБР Дмитрия Кузякина, это в очередной раз продемонстрировало эффективность массового использования дронов.

Он отметил, что пока боевики ВСУ готовились к настоящей битве с РПГ, противотанковыми ракетными установками и пулеметами, один маленький дрон сделал больше, чем все это вооружение вместе взятое. В итоге украинским военным ничего не оставалось, кроме как сдаться. Что они и сделали, осознав полную бессмысленность сопротивления.

Ранее стало известно, что FPV-дроны не дают возможности ВСУ использовать в бою бронетехнику. Как только боевые машины выезжают на открытую местность, на них набрасываются БПЛА. Поэтому боевики часто вынуждены бросать танки и БМП, передвигаясь дальше исключительно пешком.