Волонтеры фонда «Наша Правда» при поддержке «Единой России» доставили бойцам «крылатый пехоты» беспилотники «Скворец».

Десантники 76-й дивизии получили партию из 700 беспилотников «Скворец», разработанных в Центре беспилотных систем. Центр создан и функционирует при поддержке фонда «Наша Правда» и партии «Единая Россия», пишет ura.ru.

Глава Центрисполкома «ЕР» А. Сидякин пояснил, что «Скворец» функционирует на частотах, которые врагу будут трудно обнаружить и подавить. Использование «Скворцов» даст российским бойцам «крылатой пехоты» отличное преимущество. Сами десантники, которые ранее уже тестировали полученных «Скворцов», рассказали, что с помощью новых БПЛА подбили два десятка вражеской бронетехники, в том числе Леопарды и Брэдли.