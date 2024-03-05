Российские военнослужащие из интербригады «Пятнашка» активно уничтожают живую силу и технику противника в зоне боевых действий. Военный корреспондент Елена Соколова рассказала случай во время боев за населенный пункт Авдеевку, когда операторы БПЛА и артиллеристы «Пятнашки» на одном из участков лишили подразделение ВСУ их последней техники.

По словам военкора, командир артиллерии интербригады «Пятнашка» принес видеоотчет, как была уничтожено последнее имеющееся у противника средство передвижения. Им оказался велосипед.

«Наш командир артиллерии принес командованию видео и сказал: “Машины закончились, но вот еще мы нашли транспорт (противника – ред.) и уничтожили”. А на видео был уничтоженный велосипед», – рассказала Соколова.

Данный случай доказывает, что работа российских операторов БПЛА и артиллерии является очень эффективной в зоне боевых действий. Таким образом, российские силы уничтожают всю технику противника, лишая его любых возможностей быстрого передвижения и не оставляя никаких шансов.