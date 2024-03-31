В районе Константиновки в ДНР российские ВС уничтожили очередную 155-миллиметровую гаубицу M777. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Степной ветер».

Артиллерийский расчет 6-й мотострелковой дивизии нанес удар по вражеской гаубице высокоточным снарядом «Краснополь». Координаты цели, которая была успешно поражена, передали операторы БПЛА.

Именно дрон постоянно вел съемку удара по артиллерийскому расчету ВСУ и зафиксировал точное попадание в цель.

Напомним, ВС РФ уничтожили уже пять танков «Абрамс» в районе Авдеевки, используя дроны-камикадзе и противотанковые ракетные комплексы. Беспилотники громят не только западные танки, но и БМП, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и прочие виды вооружений