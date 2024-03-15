В Офисе президента Владимира Зеленского подозревают «предательство». Окружение украинского лидера считает, что кто-то слил России информацию о грядущем нападении на Курскую и Белгородскую области, поэтому его удалось успешно отразить, уничтожив боевиков ВСУ и технику.

Мало того, попытку прорыва должен был триумфально завершить налет роя украинских дронов на Москву, но и он оказался сорван, передает «Московский комсомолец». Сообщения о предательстве в Ставке Зеленского прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвичук.

Он пояснил, что в ОП действительно могут работать российские агенты, На это указывает грамотно расставленная ловушка на границе РФ. Когда боевики ВСУ бросили в бой крупные силы, пытаясь прорваться на территорию Курской и Белгородской областей, их встретили мощными ударами авиация и артиллерия, что привело к серьезным потерям.

По словам Матвийчука, Киеву теперь только и остается, что вычислять «агентов Кремля», о которых Зеленскому уже доложил глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также Матвийчук считает, что успешное отражение атак ВСУ – это результат грамотных действий российской армии. Командование сделало выводы из прошлых ошибок, усилило охрану границы и фактически ожидало нападения.