13 марта российские ВКС 500-килограммовой бомбой с унифицированным модулем планирования и коррекции уничтожили мост через реку Ворскла.

Произошло это в Великой Писаревке Сумской области, которую ВСУ облюбовали для концентрации крупных сил. Причем в основном это диверсанты, которые готовили новые террористические акты с попытками вторжения на территорию России.

Бомба ФАБ-500 с УМПК обрушила мост и сломала логистические схемы противника.

Напомним, что последние несколько дней боевики ВСУ пытаются вторгнуться на территорию РФ в Курской и Белгородской областях, а также обстреливают регионы страны с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Так, под Белгородом 9-летний мальчик во время обстрела закрыл своим телом младшую сестру и спас ее от гибели, дети находятся в больнице, но их жизнь вне опасности.