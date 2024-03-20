29-летняя российская модель Айрин Данилова вышла замуж за Доминика Сигала, сына звезды американских боевиков 90-х – Стивена Сигала. Бракосочетание состоялось в узком семейном кругу.

Известно, что Стивен Сигал еще восемь лет назад получил российское гражданство. Также в Москве решил обосноваться и его сын, Доминик, рожденный в браке с американской моделью Келли Леброк. Сигал младший неоднократно признавался в соцсетях, что ему нравится жить в Москве, ему по душе русская культура. Кроме того, он был поражен, что красивые русские девушки ориентированы на создание крепкой семьи.

Об отношениях Доминика Сигала и Айрин Даниловой стало известно еще в минувшем году. Пару неоднократно видели на совместных свиданиях, а позже они стали вместе появляться на официальных мероприятиях.

17 марта молодые люди решили связать себя узами брака. Закрытая церемония регистрации состоялась в подмосковной Барвихе. На свадьбе присутствовали только близкие для молодоженов люди, включая знаменитого отца жениха.