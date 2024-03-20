Об уничтожении еще одного пункта дисклокации иностранных наемников ВСУ 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника из силовых структур.

Собеседник информагентства сообщил, что в последнее время в Харьков прибывает много иностранных наемников ВСУ. 20 марта российским ударом была ликвидирована очередная база зарубежных «специалистов». О месте расположения базы, видах использованного для поражения цели оружия и потерях не сообщается.

Утром 20 марта ветеран боевых действий А. Марочко в авторском тг-канале сообщил, что на один из харьковских заводов на гражданском автобусе привезли порядка трех десятков польских военных с оружием и вещами. Наемники прибыли для смены украинских боевиков. Поляки будут обеспечивать «охрану» завода. Ранее на территории этого завода были обнаружены западные системы ПВО, напомнил Марочко.