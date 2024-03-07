7 марта в Сети появились кадры уничтожения вражеских позиций в Часов Яре «умной» ФАБ-1500. Ситуацию в населенном пункте, где враг долгое время укреплял оборонительные рубежи, прокомментировал военный эксперт А. Ивановский.

В беседе с АиФ Ивановский напомнил, что враг пытается удержаться в Часов Яре, чтобы задержать продвижение ВС РФ и успеть сделать хоть какие-то укрепления на линии от Константиновки до Краматорска. Однако желания врага российскую армию мало волнуют, поэтому она методично и ежедневно наносит удары по позициям ВСУ в Часов Яре, рассказывает эксперт.

По врагу бьет артиллерия, ракетчики, авиация. Целей в Часов Яре предостаточно, ведь враг расположил там укрепленные огневые точки, полноценные окопы с блиндажами, оборудовал бетонные бункеры. Для уничтожения последних используются «умные» авиабомбы. Снаряда весом в полторы тонны вполне хватает, что «выжечь» бетонные укрепления противника. Освобождение Часов Яра позволит ВС РФ перерезать логистику ВСУ между Константиновкой, Краматорском, Дружковкой и Славянском, подытожил Ивановский.