В тг-каналах начали появляться первые свидетельства тех, кому удалось спасись в чудовищном теракте 22 марта в подмосковном Crocus City Hall.

Тг-канала 112 приводит слова девушки, которая пришла на концерт группы «Пикник» вместе с мамой и парнем. Они успели убежать в зал, когда услышали автоматные очереди. Началась паника, призналась девушка. Все бежали прямо по телам убитых. Выбежав из здания, девушка с мамой и парнем поймали попутку. «Боялись, что и на улице будут стрелять», сообщила она.

Еще один пострадавший рассказал «Известиям», что террористов было два десятка. Они зашли с главного входа. Сначала он слышал одиночные выстрелы, потом – автоматные очереди. Одна из супружеских пар, получившая осколочные ранения, призналась, что отделалась «легким испугом». Выбрались самостоятельно, добрые люди подобрали на дороге и довезли до дома.

Одна из сотрудниц сообщила, что укрылась с коллегами в уборной. Они заткнули мокрыми полотенцами вентиляцию и щели, чтобы не задохнуться от дыма, который быстро заполнял комнату из-за пожара. Их нашли и вывели спасатели.

В Сети появились кадры с десятками бегущих по мосту от Крокуса.