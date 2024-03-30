У населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области ВС в первый раз с начала СВО применил объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500. После взрыва дым поднялся над местом удара почти на километр, рассказал немецкий эксперт Юлиан Репке.

Он отметил, что ВС РФ и ранее применяли термобарические авиабомбы, однако тогда речь шла о боезарядах ОДАБ-500 весом в полтонны. Новый боеприпас весит в три раза больше.

Особенностью таких боезарядов является наличие самовоспламеняющегося аэрозоля, который распрыскивается примерно в 10 метрах над землей. После взрыва смесь загорается, из-за чего существенно повышается температура и создается область высокого давления. Именно этим обуславливается огромная разрушающая мощь авиабомб ОДАБ.