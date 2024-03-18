Министерство иностранных дел России направило ноту ФРГ с требованием признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие военные преступления во время Великой Отечественной войны.

ТАСС сообщает, что поводом для этого стало стремление Германии оградить Израиль, уничтожающий жителей сектора Газа, от обвинений в геноциде. В ноте говорится, что Берлин слишком избирательно относится к подобным обвинениям.

Он признал геноцид по отношению к странам, которые были колониями Германии, однако умолчал о военных преступлениях, совершенных в годы Второй мировой против народов Советского Союза.

В связи с этом ФРГ должна официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда, а также другие злодеяния Третьего рейха на территории СССР.