В районе Бахмута российские ВС выпустили на противника боевых роботов «Пламя», которые всего за минуту могут выпускать 400 гранат. Об этом рассказал портал «Царьград».

ВС РФ имеют в распоряжении роботизированные платформы, которые все чаще появляются на разных участках линии фронта. Ранее уже был запущен робот, который в зависимости от установленного оборудования может эвакуировать раненых с поля боя, подвозить боеприпасы непосредственно на позиции или вести огонь по врагу.

Новые роботы «Пламя» оснащены автоматическим станковым гранатометом АГС-17. Он выпускает от 50 до 400 гранат за минуту, наносит серьезный урон врагу и при этом управляется дистанционно. Это позволяет избежать потерь в рядах российских войск.

Напомним, ВСУ также задействовали роботов, полученных от Эстонии и Германии. Но первые образцы, использованные в бою, были уничтожены российскими летательными дронами.