На проходящей в Москве выставке «Искусственный интеллект и робототехника» госкорпорация «Росатом» впервые презентовала новейшую систему «Дружинник». Это компактное устройство, позволяющее обнаруживать беспилотные аппараты, сообщило агентство ТАСС.

Работает система на всех стандартных и нестандартных частотах в диапазоне от 600 до 6 тысяч МГц. Она может обнаруживать и глушить не только дроны, но комплексы РЭБ противника.

Кроме того, использовать систему «Дружинник» можно либо автономно, либо в составе комплексов, специально предназначенных для борьбы с БПЛА и средствами РЭБ. Она может быть установлена на транспортное средство или специальный кронштейн. Во втором случае оборудование защитит опорные пункты, а также стратегически важные объекты.