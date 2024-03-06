Российская исполнительница в стиле рок Мара выступила перед бойцами ВС РФ в Авдеевке. Концерт был организован в безопасном месте – в тоннеле одной из штолен. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении российских Телеграм-каналов.

По словам артистки, она очень серьезно и осознанно подошла к своему выступлению перед российскими бойцами. Мара подчеркнула, что хотела лично посмотреть в глаза героям нашей страны, увидеть условия, в которых им приходится защищать нашу Родину.

«Очень рады, что зарядили парней энергией на концерте. Мощно отпраздновали вместе победу (освобождение Авдеевки – ред.)», — поделилась артистка.

Во время своего визита в Авдеевку Мара решила также побывать в уцелевшем православном храме. По словам рок-певицы, несмотря на то, что Авдеевка была освобождена, «наши герои-штурмовики» продолжают зачистку. Она отметила, что вокруг находится много неразорвавшихся снарядов, поэтому передвигаться в городе необходимо было с особой осторожностью. К тому же, противник продолжает отправлять сюда свои дроны.