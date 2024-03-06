Сенатор Совфеда Дмитрий Рогозин считает, что «военными сюрпризами» Украины, которые анонсировали в Госдепе США, могут быть три события, о которых Киев и Запад говорят уже давно.

Первое из них – это отправка на Украину дальнобойных ракет вместе с разрешением наносить удары не только по Крыму и Донбассу, но и по Южному и Центральному федеральным округам, приводит слова Рогозина портал News.ru.

Второе – передача в распоряжение Воздушных сил Украины истребителей F-16, разговоры о которых продолжаются больше года.

В качестве третьего события Рогозин назвал ввод на Украину войск из других стран под видом миротворцев либо ограниченного контингента. При этом вряд ли данный шаг будет выполняться под эгидой НАТО – на него могут пойти разве что коалиции из отдельных государств.