Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в селе Работино Запорожской области идут тяжелые уличные бои. ВС РФ уже достигли центральной части населенного пункта и планомерно выбивают ВСУ из их укрепленных позиций.

«В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры», – сообщил Рогов, отметив, что украинское командование пытается превзойти численность российского подразделения на данном участке боевых действий, поэтому все время отправляет тяжелую технику и живую силу на это направление.

Кроме того, ВСУ всеми способами стараются атаковать российских бойцов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Но, по словам Рогова, наши военнослужащие, активно продвигаются вперед и держат оборону уже занятых позиций.