Командование Вооруженных сил Украины пытается не допустить обрушения линии фронта после потери Авдеевки, отправляя новые резервы на линию боевого соприкосновения. В окрестности населенного пункта Работино на Запорожском направлении были переброшены подразделения националистического батальона «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, командование украинской армии в спешном порядке перебрасывает в окрестности Работино военную технику и живую силу, в том числе и националистов из батальона «Азов», в надежде не допустить обрушения фронта на данном направлении.

«Перебрасывают всех, чтобы удержаться в населенном пункте Работино. Они сразу спешиваются и идут в атаку без какого-либо боевого построения», – заявил Рогов.

Боевые действия в Работино осложнены тем, что в населенном пункте практически не осталось целых строений, где можно было бы закрепиться. При этом две трети населенного пункта находятся в серой зоне.