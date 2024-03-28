Руководитель движения «Мы – вместе с Россией!» Владимир Рогов прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о возможности «достичь мира на Украине в любой момент».

Для этого, по словам Шольца, Россия должна лишь «вывести войска и остановить конфликт». Рогов отметил, что делая подобные заявления немецкий канцлер сильно лукавит.

«Лицемерие Шольца не знает границ. Именно этот персонаж ранее рассказывал, что решение проблемы может состояться только на поле боя, с победой режима Владимира Зеленского. И вдруг он заявляет о том, что нужен мир и необходим вывод войск», — заявил эксперт.

Также он напомнил Шольцу, что никакого референдума об объединении ФРГ и ГДР не было и в помине, поэтому сперва он задумался бы о выводе своих оккупационных войск с территории Восточной Германии. Сейчас местные жители там сильно ущемлены в правах, они практически ничего не решают, поэтому канцлеру стоило бы сперва разобраться со своими проблемами.